Kuidas kõikjal internetis ühte parooli kasutada, nii et see ka turvaline on

Paroolihaldur on programm, mis on justkui väike seif sinu arvutis või telefonis. Selle sees turvaliselt kõikvõimalike kontode paroolid, mida sa ei pea peas hoidma. Aga neile saab ligi ainult ühe master password’i ehk põhiparooliga.

Tänu paroolihaldurile saab eeskujulikult jälgida hea paroolimajanduse põhimõtteid. Näiteks seda, et ühte parooli ei tohiks kasutada rohkem kui ainult ühes kontos. Või seda, et parool ei tohiks olla äraarvatav sõna ja mida pikem see on, seda parem.