Kas tõesti on maailmas veel liiga vähe aktiivsusmonitore, käis mu peast läbi mõte, kui sain testimiseks Garmin Vivosport aktiivsusmonitori. Juba Garminil endal on neid valminud omajagu. Järgnevatel päevadel aga tekkis mul juba sportlik huvi, et välja selgitada, mille poolest Vivosport erineb sadadest teistest randmel kantavatest ekraaniga kummirõngastest.