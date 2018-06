Klapid

Tegu on nö over-ear kõrvaklappidega, mis tähendab, et need katavad ära terve kõrva, mitte ei istu kõrva peal (on-ear) või kõrva sees (in-ear). Reeglina on sellised klapid pikemal kasutamisel kõige mugavamad, vähemalt mina ise eelistan neid kindlasti kõrvapealsetele klappidele. Selle ja juhtmevabaduse eest saavad klapid minu käest kindla punkti. Küll aga võivad pikema kuulamisega häirima hakata nende klappide kunstnahast padjad, mille all päris nahk kergesti higistama hakkab nagu minul see juhtus. Jahedama ilmaga või jahedamas lennukis seevastu ei tohiks see probleemi tekitada.