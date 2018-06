See ei olnudki väga ammu, kui SIM kaart käis mobiiltelefoni sisse ja nii sai helistada ning SMS sõnumeid saata. Tänaseks päevaks aga on telefonidest saanud nutitelefonid ning peamiseks teenuseks mida tarbitakse hoopiski andmeside. Mobiililevi ulatub vähemalt meie riigis pea kõikjale ning see, koos olemasolevate kõneside ning sõnumiteenustega, on loonud soodsad tingimused erinevate seadmete tekkimiseks, mis vajavad oma töös SIM kaarti ehk GSM võrgu pakutavaid ühendusvõimalusi. Kuna mõnikord võib SIM-i vajadus tulla isegi mõneti ootamatult, siis mõnda sellist nüüd tutvustangi, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Ruuterid

Üheks seadmeks, mis võib SIM kaarti vajada, on pea igas majapidamises leiduv ja seega üsna tavaline ruuter. Teatavasti on ruuteri ülesandeks internetiühenduse jagamine. See võib toimuda nii juhtmega kui juhtmevabalt, kuid jagamise eelduseks on ikka ja alati kõigepealt ühenduse olemasolu. Nii kasutataksegi piirkondades kuhu „juhe“ ei ulatu hoopis 4G ruutereid. Tarbija jaoks on selles suhtes kõik tavapärase olukorraga sarnane, ehk kusagil paikneb karbike, mis ühendab kodused seadmed internetti ja üle jääb vaid pakutavat ühendust oma äranägemise järgi kasutada. Kuid reaalsuses tagab ruuteri enda ühenduse selles paiknev SIM kaart ja seega ühendus GSM võrguga.