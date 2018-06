Ametlik: Facebook on keskealistele

Samuti on viimastel aastatel vanemate inimeste meelitamisel head tööd teinud Snapchat. Samal ajal on teismelised hakanud rohkem kasutama erinevate sotsiaalmeedia kanalite poolt kasutavaid digitaalseid suhtlusvõimalusi.

Näiteks kasutatakse aina rohkem äppe, millega saab teha videokõnesid korraga mitme sõbraga. Üks selliseid platvorme on Houseparty, mille kasutajatest 60 protsenti on alla 24-aastased.

LinkedIn on aga populaarne jõukamate hulgas. 45 protsenti USA täiskasvanutest, kelle sissetulek ulatub rohkem kui 75 000 dollarini aastas, on ka LinkedInis. Sellise sissetulekuga inimeste hulga on LinkedIn populaarsem kui Instagram (31%), Pinterest (35%) või Twitter (30%).