Kuidas telefoni suvel lõõskava päikese ja kuuma ilma eest kaitsta?

1. Vali sobilik ekraanieredus

Ekraani eredus ehk brightness viitab sellele, kui palju valgust telefon ekraani kaudu välja kiirgab. Mida kõrgem see on, seda eredam on ekraan. Üldine reegel on, et tumedam ekraan sobib hästi siseruumis kasutamiseks ning otsese päikesevalguse käes tasub eredus kõrgemale tõsta, et ekraanilt sisu võimalikult hästi näha oleks. Ereduse puhul tasub silmas pidada ka seda, et eredam ekraanivalgus on silmadele väsitavam, seega võimalusel tasub kasutada pigem tumedamat ekraani. Lisaks säästab madalam eredus akut, kuna ekraani eredaks muutmisele ei kulu nii palju energiat.

«Lihtne viis, kuidas pea kõigi telefonidega eredust automaatselt sättida on aktiveerida funktsioon automaatne heledus ehk auto brightness. Siis jälgib telefon selle ümber olevat valgust automaatselt ja õue minnes muudab ekraan end iseseisvalt eredamaks,» selgitas Aasma.

2. Jälgi telefoni tolmu- ja veekindlust

Välioludes võib telefon kokku puutuda paljude eri olukordadega, sealhulgas niiskuse, tolmu või rannaliivaga. Seega tasub enne suve üle vaadata, mille vastu telefon kindlustatud on ning kui suurt niiskust see talub.

«Vee- ja tolmukindluse hindamiseks antakse enne turuletulekut igale telefonile IP-reiting, mis viitab seadme vastupidavusele väliste olude vastu. Näiteks IP66 reiting tähendab, et telefon on kaitstud tolmu ning väiksemate veepritsmete eest,» selgitas Aasma.

«See on eriti relevantne saabuva jaanipäeva valguses, mil inimesed veedavad kindlasti palju aega väljas ning ka veekogude ääres. Seega tasub olla kindel, et telefon jääb ellu ka juhul, kui omanik peaks sellega kogemata tiiki hüppama. Kes aga soovib ka meres ujudes sõnumeid lugeda ja telefonist infot saaad, peaks panema käele täielikult veekindla nutikella, mis sobib ka soolases vees kasutamiseks.»

3. Väldi otsest päikesekiirgust ja kuuma autot

Kuna suvisel ajal veedavad paljud rohkelt aega välioludes, siis on oluline teada, kuidas enda nutiseadmeid välistes oludes kaitsta. Võimalusel tasub vältida otsest päikesekiirgust. Pikka aega päikese käes olemine võib olla seadmele ohtlik ning tekitada ülekuumenemist ja seda eriti just tumedate või mustade seadmete puhul.

«Selle vastu aitab mõni lihtne ese, millega on võimalik telefon väljas laua taga istudes ära katta, näiteks müts või rätik. Samuti ei tasu kuumenemise vältimiseks jätta telefoni kinnisesse autosse, mis läheb teatavasti päikese käes väga kiiresti väga kuumaks. Sarnaselt lastega ei maksa ka telefoni kuuma autosse praadima jätta,» ütles Aasma. «Telefoni puhul tuleks vältida kõrgeid temperatuure ning eriti ohtlik võib seadmele olla temperatuuri järsk kõikumine kuuma ja jaheda vahel, mis võib tekitada kondensatsioonivett.»

4. Kaitse ekraani kattega

Telefoni ekraani kaitsmiseks tasub kasutada katet. Selleks on mitu varianti. Kõige lihtsam on lasta mõnes teeninduses paigaldada kattekile, mis aitab vältida väiksemaid kriime. Pisut kallim, kuid kvaliteetsem võimalus on kaitseklaas, mis kaitseb ekraani kriimude ja väiksemate kahjustuste eest. Lisaks sellele on mitmete kaitseklaaside eeliseks see, et telefoni ekraani peale kukutamisel läheb katki kaitse-, mitte ekraaniklaas.

Konkreetselt päikesekiirguse vastu tasub kasutada aga läikevastast ehk anti-glare ekraanikatet. Selle eesmärgiks on vältida päikesekiirguse peegeldumist ekraanilt, mis muudab ekraanil oleva sisu nägemise keerukaks.

5. Võta ümbris ära

Võib kõlada vastuoluliselt, kuid ühe meetmena suviste olude vastu võib kaaluda katteümbrise eemaldamist telefonilt. Sarnaselt riietega hoiavad ka ümbrised objekti soojust, mis ei lase seadmel jahtuda nii kiiresti, kui see on mõeldud. Siin tuleb siiski igal juhul arvesse võtta, et katteümbrise eemaldamisel ei ole telefon enam nii hästi kaitstud, mis tähendab, et parema jahutuse hinnaga võib telefon maha kukkudes puruneda.