Millised on Eesti autoomanike lemmikbrändid?

Kui kümmekond aastat tagasi, enne majanduskriisi, küsiti inimestelt, mis võiks olla nende järgmise auto margiks, mainiti sagedamini Saksa premium-marke. Praeguseks on lemmikute tipp märksa pragmaatilisem, selle on vallutanud kõikjal Balti riikides Volkswagen ning Toyota.

Kui Eesti autoomanikelt küsiti, milliste automarkide vahel nad kõige suurema tõenäosusega oma vajadusi ja elustiili arvestades valiku teeks, mainis ligi kolmandik Toyotat ja Volkswagenit, veerand Škodat. Lätis on eelistuste tipus Volkswagen (32 protsenti), järgnevad Toyota (26% protsenti) ja Audi (25 protsenti). Leedulaste lemmikud on pea võrdsete tulemustega Audi, Toyota ja Volkswagen. Keskmiselt kaalutakse uue auto valikul 2,5 margi vahel.

Kui Toyota, Volkswagen ja Audi on olnud potentsiaalses ostukorvis tugeval positsioonil läbi aegade, siis on mitmed margid teinud tõsist tööd autoostjate südamesse tee sillutamisel. Kui näiteks 2005. aastal mainis Škodat vaid üks protsent, siis seekord oli tulemuseks juba 25 protsenti. Samuti on ühelt protsendilt kümne protsendi lähistele jõudnud Korea margid Kia ja Hyundai. Premium-markide osas on seekord aga tähelendu teinud kõigis Balti riikides uute mudelitega autoostjailt tunnustust pälvinud Volvo.

Nõrgeneva trendiga jäävad aga silma mitmed Jaapani margid nagu Honda, Mazda, Subaru ja Nissan, mille poolehoidjate ring on pisut kahanenud teistest kahvatuma uute mudelite valiku tõttu turul.

«Aastatuhande alguses olid Baltikumi autoostjad uuele märksa enam avatud kui praegu ja erinevate markidega eksperimenteeriti rohkem,» märkis Kantar Emori juhtekspert Triinu Ojala. «Nüüdseks on autoomanike lojaalsus oluliselt kasvanud. Sama margi juurde jäämist kaalub 68 protsenti vastanuist.»

Lojaalsem klientuur on markidel, kes on suutnud suurepärase järelteeninduse või autode vastupidavusega tagada oma klientidele muretuma elu. Just esinduste võrk ja nende töö on tugevuseks Toyota, Škoda ja Volkswageni puhul. Škoda on kõigis Balti riikides saavutanud madalaimate ülalpidamiskuludega margi maine ning kannule jõudmas Toyotale, mis seni naudib kõige enam oma hinda väärt oleva automargi staatust.

Volvo puhul tuuakse lisaks klassikalisele turvalisuse etaloni staatusele esile ka kvaliteeti ja vastupidavust. Muidugi on marke, mille juurde jäädakse tänu emotsionaalsele sidemele, mis pakuvad teistest enam sõidurõõmu ning aitavad kaasa ka autoomaniku kuvandi loomisele: Honda, Subaru, Audi, BMW, Mercedes-Benz.

Automarkide maineprofiili paluti vastajail hinnata kümnepalliskaalal, seda läbi 14 erineva vaatenurga. Ka nendes edetabelites on markidel kõigis Balti riikides üsna sarnane positsioon, kuid need näitavad ka mitmeid müüte, mis on rahva seas visad kaduma. Tipus on loomulikult premium-margid Audi juhtimisel. Niinimetatud tavamarkidest on esirinnas kõikjal kõige sagedamini Toyota.