Galerii: nii ekstreemselt tutvustab ma startup'e maailmale Norra

Norra on naftatööstuses kaotanud hinnalanguse tõttu kümneid tuhandeid töökohti ning Startup Extreme juhi Maja Adriaenseni sõnul on see avanud võimalusi tärkamiseks ja kasvuks teistele majandusharudele. Paljud inimesed on hakanud ise ettevõtjaks ja löövad nüüd uusi töökohti.