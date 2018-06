Mustamäe firma teeb pildituks pomme, droone ja salakuulajaid

See 1995. aastal Tallinna Tehnikaülikooli töötajate baasil tekkinud ettevõte kannab nime Rantelon. Üks väheseid Eesti firmasid, mille tegevus on nii oluline, et töötajad vajavad riigisaladuse luba. Valmis on saadud seadmeid, mis on oma võimekuselt sedavõrd ohtlikud, et on antud korraldus need pärast kasutamist hävitada.