Adobe ja DARPA töötasid enda sõnul välja masinõppe tööriista, mis tuvastab manipuleeritud fotosid

Praegused fotode autentsust tuvastavad tööriistad kontrollivad peamiselt piltide meta-andmed, mis sisaldavad näiteks informatsiooni selle kohta kus ja millal pilt tehti. Neid andmeid arvesse võttes saab omakorda piltidelt otsida näiteks ebaloogilist valgust. Paraku kipuvad sellised tööriistad uusimatele manipulatsioonitehnikatele alla jääma, eriti arvestades tõsiasja, et Adobe Photoshop ise muutub üha arenenumaks.

Uut masinõppel põhinevat tööriista treeniti otsima tuhandetelt fotodelt ebakõlasid pildi «taustamüras», et leida märke kolmest erinevast manipulatsiooni tehnikast:

Sellised tehnikad jätavad endast Adobe sõnul maha märke foto taustamüras ja tehisintellekt on võimeline seda märkama.

Kuna manipuleeritud fotosid kasutatakse üha enam infosõjas valeuudiste levitamiseks, siis on muutunud selliste tööriistade välja arendamine väga aktuaalseks. Kuna Adobe Photoshop on kõige levinum fotomanipulatsiooni tööriist, siis on Adobe enda sõnul kõige paremas positsioonis selliste tööriistade välja arendamiseks.