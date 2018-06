Üks ebameeldivamaid sõnumeid, mida kuu viimastel päevadel oma telefonist leida, annab teada internetipaketi mahu täitumisest ja sellega seonduvatest “tagajärgedest,” mis lisamahu ostmisega kaasnevad. Sellistel hetkedel olen alati mõelnud, et sõprade Snapchati, Instagrami ja Facebooki postituste reaalajas tarbimise jätkamiseks peab ju olema mõni parem viis kui lisamaht või wifivõrgud. Kui samad mõtted on läbi käinud ka sinu peast, siis pane ennast nüüd valmis – oma netimahtu saad kasvatada pelgalt kõndimisega ja takkatippu saad veel suveks (järgmiseks) saledakski, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

Selline uudis ületas koheselt minu huvikünnise (uudised, mille vastu ma huvi tunnen) ning pani kõrvad peas kerkima. Aja jooksul olen oma netipaketi optimeerinud nii efektiivsele tasemele, et enamasti kasutan kuu lõpuks ära 99% endale eraldatud internetist (netikasutust sealjuures piiramata) ning see 1% mis vahel kaotsi läheb ei ole väga suur kaotus. Sellest olenemata tuleb aeg-ajalt ette, et olen mingitel põhjustel internetti kasutanud veidi rohkem ja oma paketi mahu paar päeva enne uue kuu algust täis kasutanud. Lisamahu tellimine ei ole tänapäeval enam absoluutselt kallis lõbu ja 1 GB saad juurde ca 2-3 € eest, aga kuna ma olen põhimõtteliselt raiskamise vastu ja ma tean, et seda gigabaiti ma kahe päevaga läbi ei kuluta, olen need päevad üle elanud koduses wifis. Aga mitte enam!