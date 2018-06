FOTO: shutterstock.com

Appi! Sääsed on väljas ja ründavad. Mida teha? Üks kindel sääsetõrjevahend on võrk, kuid see pole pooltki nii lahe, kui äpp, mis sääski peletab. Äpipoes on kümneid sääskede peletamiseks mõeldud rakendusi nii Androidile kui ka iOS-le. Tegin enda peal inimkatse, et nende tõhusus järele proovida, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Peaaegu kõik need äpid on sarnase logoga ,kujutades sääske, keelumärki ja kandes nime “Anti Mosquito”. Kirjelduse järgi tunduvad need igati mõistlikud – äpp hakkab tegema häält, mida ainult sääsed kuulevad. Mitte ainult ei kuule, vaid ka vihkavad, nii et otsustavad pigem eemal püsida ja lähedale mitte tulla.

Idee pole iseenesest midagi uut. Enne nutitelefone oli võimalik osta kas patareidega või vooluvõrku ühendatavaid väikseid karpe, mis pidid sama töö ära tegema. Neid võib siiani leida ja endale osta. On isegi tehtud eraldi raadiojaam, mis mängib sääsetõrje sagedust. Ma ei tea, mis selle nimi oli, kuid väga tõenäoliselt “Sääse FM”.

Probleem on aga selles, et neid seadmeid ja äppe on testitud, kuid siiani pole need positiivseid tulemusi andnud.

MÕNEL JUHUL ON MÄNGITUD SAGEDUSED VASTUPIDISELT SOOVITULE HOOPIS SÄÄSKI LIGI TÕMMANUD!

Seejuures on neid katseid päris raske teha, sest nende sööma tulemist mõjutab ilm, temperatuur, kuid ka katseisiku parfüüm. Lisaks on sääseliike erinevaid, nii et raske on öelda, mis kokkuvõttes tulemust rohkem mõjutab. Täitsa võimalik, et muidugi ka õige pinisev sagedus, mida äpp mängis. Kommentaare lugedes leidub kasutajaid, kes on ülirahul ja ka pettunuid, nii et tuleb ikka ise järele proovida.