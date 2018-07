Sõiduproov. Kia Ceed: õnnestunud veermik ja trendikas olemus

Mis te arvate, millest Kia kõige olulisem mudel oma verivärskes kehastuses ilma jäi? Just nimelt, Kia Ceed kaotas ülakoma. Esimesel kohtumisel võiks ta nüüd teatada midagi sellist, et „palun kutsuge mind Ceed, lihtsalt Ceed“. Uus nimekuju on graafiliselt moodsas vormis esile tõstetud ning annab ühtlasi teada, et auto on tehtud Euroopas ja eurooplastele. Kui tähemäng sõnadega välja kirjutada, saame Community Europe & European Design. Korea auto küll, aga oluline töö tehakse siiski Saksamaal ja koosteliin asub Slovakkias.