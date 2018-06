Prantsusmaal hakkab tegutsema robotist pitsakokk

Roboti liigutused on programmeeritud matkima inimestest pitsavalmistajaid, kuid tema kolm kätt võimaldavad teha mitut pitsat korraga. Robot valmistab pitsa otse kliendi silme all keskeltläbi nelja minuti ja 30 sekundiga, mis tähendab, et kolme käega suudab ta valmistada iga 30 sekundi tagant ühe pitsa, kokku 40 pitsat tunnis.