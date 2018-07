Boeing plaanib luua viiekordsel ülehelikiirusel lendava reisilennuki

Boeingu inseneride sõnul on mach 5 reisilennuki kavandamine hetkel veel varajases staadiumis ja enne esimese prototüübi ehitamist tuleb üle saada mitmetest tehnilistest väljakutsetest. Prototüüp võiks sündida Boeingu hinnangul millalgi järgmise 20 - 30 aasta jooksul, kui mitmed praegu saadaval olevad tehnoloogiad muutuvad küpsemaks. Selle ajaga võib lennuki disain aga märkimisväärselt muutuda.

Boeing on uurinud väga suurtel kiirustel lendavaid lennukeid juba aastakümneid ja hiljuti avalikustatud ideelennuki kontseptsioon on vaid üks paljudest, mille nad aastate jooksul koostanud on. Varem sellel aastal tutvustasid nad maailmale oma ideed mitmekordsel ülehelikiirusel lendavast sõjaväe droonist, mida saaks asutada sõjaväeliseks luuretegevuseks.

Ettevõte on töötanud ülehelikiirusel lendavate lennukitega 1956. aastast saadik ja mitmed nende eksperimentaalsed lennukid nagu X-15, X-43 ja X-51 on püstitanud kiiruse maailmarekordeid. Boeingu enda sõnul kasutavad nad aastakümnete jooksul kogutud ekspertiisi, et konkureerida taoliste süsteemide loomisel peamiselt Lockheed Martiniga, kuid ka mitmete Vene ja Hiina aeronautika ettevõtetega.