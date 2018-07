Majandusraskustes mobiilitootja HTC koondab ligemale veerandi oma töötajatest

Finantsprobleemidega maadlev HTC oli kunagi globaalsel nutitelefonide turul suurtegija, kelle lipulaevtelefonid nagu HTC One said tunnustust nii kriitikutelt kui ka tavakasutajatelt. Paraku on kontsern kaotanud aastate jooksul aina enam oma globaalsest turuosast Samsungile ja Apple'ile.