Uus ID-kaardi rakendus jõuab nädala jooksul arvutitesse

Sujuvama ülemineku jaoks jääb esialgu arvutitesse alles ka senine rakendus DigiDoc 3, kuid tarkvara peamine versioon on edaspidi DigiDoc 4. See tähendab, et digitaalselt allkirjastatud dokumendid avanevad automaatselt uues rakenduses. DigiDoc 4 avaneb ka siis, kui dokumendil parema hiireklahviga klõpsata ja valida digiallkirjastamine. Vana rakenduse kasutamiseks tuleb käivitada DigiDoc 3 ja avada dokumendid selles rakenduses.

DigiDoc 4-s on muudetud kasutajaliidese disaini ja uuendatud kasutusloogikat. Rakendus on tänapäevasema ülesehitusega ja seda on hõlpsam kasutada. Kui seni oli põhifunktsioonide jaoks kolm eraldi rakendust – ID-kaardi haldusvahend, allkirjastamiseks DigiDoc3 Klient ja krüpteerimiseks DigiDoc Krüpto, siis nüüd saab kõiki toiminguid teha ühes kasutajaliideses. Täpsem muudatuste loetelu on üleval veebilehel https://id.ee/index.php?id=33993.