FOTO: Shutterstock.com

Muidugi on parima suve koostisosadeks meeldejäävad sündmused, puhkus ja head sõbrad kellega meeleolukaid hetki jagada. Lisaks sellele on oluline tehnoloogia, tänu millele saab seda aasta kõige elavamat aega saata lemmikmuusikaga, leida kaardi abil õige teeots ning hoida kodused seadmed kaitstud. Mis on need vidinad, millele võiks mõelda, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalis Digitark.

Kaasaskantav kõlar

Inimeste südamed võitnud JBL-i juhtmevabad Bluetooth kõlarid on endiselt oma nime väärt ja seda põhjusega. Selge ja vajadusel vali heli, töö- ning veekindlus. Valjuhääldi ja võimalus kasutada akupangana teeb sellest lausa hädavajaliku ja mõnusa seadme nii aiapidudel kui rannapäevadel, kuid miks mitte ka sõpradega jalgrattaga sõites või spontaansel piknikul. Soovitada võib näiteks JBL 3-e. Piisavalt suur, et oleks kosta ka tuulise ilmaga ning samas kerge ja väike, et pista seljakotti. Seisma ei jää see kõlar kindlasti ning on ka aastate pärast omal kohal. Ja kui ununeb vihma kätte, siis erinevalt kartulisalatist on endiselt hea.

Kõrvaklapid

Aktiivne inimene oskab hinnata häid klappe. Need JBLi juhtmevabad klapid on kasutatavad ka hands-free’na ning tänu higikindlusele sobivad kõrva ka sportima minnes. Lisaks muusikale on klapid head veel podcastide kuulamiseks pikkadel sõitudel.

Kaamera

Go Pro Fusion teeb kõike seda, millega nutitelefon jääb hätta – filmib ja pildistab parimal võimalikul moel ja seda imeväikses ja kerges kestas. Seiklushimuliste videohullude lahutamatu tööriist ja kaaslane salvestab nüüd 360° videosid ja fotosid, et jäädvustada kõik ümbritsev. Enneolematult stabiilne, loomulikult veekindel ja sobilik ka ekstreemspordialadel kasutamiseks. Olgu selleks sukeldumine, rattaralli või miks mitte ka lihtsalt külastatavas linnas ringi jalutamine. Kohta, kuhu Go Prod kaasa võtta ei saa, pole mina veel avastanud.