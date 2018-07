Uut arvutit valides on lihtne eksida lõputusse protsessorite, graafikakaartide, megahertside ja gigabaitide rägastikku. Et sinu järgmine arvutiost võimalikult hõlpsaks teha, jagame arvutid operatsioonisüsteemi järgi jämedalt kaheks – Windows ja Mac (Apple). Täna vaatame üle 10 põhjust, miks sinu järgmine (rüpe-)raal võiks olla toodetud Apple’i valvsa pilgu all ning järgmisel korral vaatame, miks valik võiks langeda hoopis Windows arvutile, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.