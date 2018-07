Samsung avas Indias maailma suurima mobiilitehase

Täpsemalt öeldes on tegu juba olemas oleva tehase ulatusliku laiendusega, mis viiakse etappide kaupa lõpule 2020. aastaks. Kui tehas on siiani tootnud ligemale 68 miljonit mobiiltelefoni aastas, siis koos laiendusega tõuseb see number 120 miljoni peale.

Indias on üle 300 miljoni nutitelefoni kasutaja, mis teeb selle Hiina järel maailma teisena suurimaks mobiilituruks. India on ühtlasi Aasia kolmandana suurim majandus, kus suur osa 1,3 miljardi suurusest elanikkonnast veel nutitelefone ei oma. Paljud ettevõtted näevad seda kuldse investeerimisvõimalusena, sest turg pole veel täis.

Kuna keskmine indialane on üpris vaene, siis sellised tootjad nagu Apple seal läbi ei löö. Küll aga on see suurepärane turg odavamatele nutitelefonidele ja see on ka üks põhjustest, miks Xiaomi püstitab seal ühe tehase teise järel. Samsung ise on lubanud valmistada India tehases nii kalleid kui odavaid telefone.