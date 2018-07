Elon Musk saatis Tai koobaste päästetöödele SpaceXi raketist tehtud allveelaeva

Musk käskis nädalavahetusel SpaceXi inseneridel ehitada Falcon 9 raketi vedela lämmastiku torust väike allveekapsel, mille sees saaks lõksu jäänud poisse koopast välja transportida. Kapsli vedamiseks läheks vaja kahte sukeldujat. Pärast leiutise katsetamist basseinis pani Musk seadeldise lennukile ja saatis selle Tai poole teele.

Kuna koopa tunnelid on väga kitsad, siis ei olnud Muskil oma seadeldise mõõtmetega kuigi palju mänguruumi. Maa-alused käigud võivad olla kohati ainult 38 cm laiad ning Musk säutsus Twitteris, et tema silinder on vaid 31 cm lai. Täiskasvanud inimene ei mahuks sinna sisse mitte kuidagi ära, kuid Musk loodab, et äkki saledad jalkapoisid, eriti nooremad, mahuvad.

Raketi toru on Muski sõnul tehtud alumiiniumist ja on väga hea soojusjuhtivusega. Sõiduk kaalub kuivalt 40 kilo ja Musk pakkus isegi välja, et tulevikus võiks paigaldada selle sisse muusikamängija, et rahustada pingelises situatsioonis päästetava närve.

Miljardärist leiutaja teatas teisipäeval sotsiaalmeedia kaudu, et ta on Tais ise kohapeal ja jälgib päästetöid. Kohalikud päästjad ütlesid talle, et leiutist ei lähe tõenäoliselt vaja, kuid Musk leidis, et selle võiks alles jätta juhuks, kui midagi läheb valesti. Samuti arvas ta, et sellist seadet saaks võib-olla tulevikus kasutada mõne teise sarnase hädaolukorra puhul.