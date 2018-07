Elon Musk sõlmis Hiina võimudega kokkuleppe rajada Shanghaisse hiiglaslik Tesla tehas

Musk sõlmis Shanghai võimudega kiiresti kokkuleppe pärast möödunud reedel kehtima hakanud USA president Donald Trumpi imporditolle 34 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele. Tollide mõjul tõusid Tesla hinnad nädalavahetusega Hiinas ligemale 20 protsenti.

Tesla plaanib Shangaisse rajatavas tehases valmistada oma esimesed autod juba kaks aastat peale ehitustööde alustamist ning lõpuks hakkab hiigeltehas tootma ligemale 500 000 Teslat aastas. Ehitustööd algavad millalgi lähitulevikus. Lisaks tootmisele tuuakse Shangaisse ka Tesla arendustegevus.

Tesla sõnul on nad tehase ainuomanikud, mis on Hiinas esmakordne nähtus, sest siiani on saanud kõik välismaised ettevõtted tegutseda kohalikul turul ainult koostöös mõne kohaliku ettevõttega, kellega tuleb jagada nii tehnoloogiat kui ka kasumeid.

Tesla aktsiad tõusid teisipäeval börsil 1,5 protsenti vaatamata sellele, et mõned analüütikud imestasid, kust võtab rahahädas Tesla sellise tehase rajamiseks vajalikud ressursid. Musk ise on lubanud, et Tesla hakkab sellel aastal esmakordselt kasumit teenima. Tehase rajamist on lubanud osaliselt finantseerida ka Hiina võimud.

Kui palju tehas maksma läheb, pole siiani avaldatud, kuid Shanghai linnavalitsuse sõnul on tegu linna ajaloo suurima tootmisprojektiga, mis põhineb osaliselt välisinvesteeringutel. Samuti pole hetkel selge, kui palju vabadust Tesla oma tehasega saaks ja millised oleks nende kohutused kohalike võimude ees. Tõenäoliselt peavad nad Hiinaga jagama oma tehnoloogiat.

Hiina on maailma suurim elektriautode turg ja paljude prognooside järgi võivad Hiina agressiivsed autoturu regulatsioonid viia selleni, et 2030. aastaks on kõik Hiinas müüduvad autod elektriautod. Möödunud aastal müüdi Hiinas 28 miljonit elektriautot ja 2025. aastaks tõuseb see arv tõenäoliselt 35 miljoni peale. Seda on enam kui kaks korda rohkem maailma teisena suurimast elektriautode turust, USAst.