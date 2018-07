Soome liikumisrakendus paljastas sõjaväelaste ja luuretöötajate tundlikud asukohad üle kogu maailma

Taani meediaväljaanne De Correspondent ja veebipõhine kodanikuajakirjanike ühendus Bellingcat avastasid, et rakenduse leheküljelt Polar Flow on võimalik näha erinevate riikide kinnistes sõjaväebaasides liikuvaid sõdureid, kellest osad vastutavad ka tuumarelvade eest. Mitmel juhul said ajakirjanikud teada ka sõdurite identiteedid ja elukohad.