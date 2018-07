Nokia 6.1-l ei ole kõige teravam ekraan. Sel pole ka kõige kiiremat protsessorit või juhtmevaba laadimist, kuid sellegipoolest on see üks suurepärane telefon, mis näeb nii kõrvalt vaadates kui käes hoides välja palju kallim kui poehind arvata lubaks. Lisaks, seda ei ole absoluutselt piinlik panna lauale kõrvuti teiste tootjate oluliselt kallimate telefonidega, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

Seega, Nokia 6.1 ei ole maailma parim telefon, aga sellest ei ole midagi, sest seda üritaval telefonil on ka lipulaevale vääriline hind. Praegusel ajal ei pea hea telefoni hõlma all end varjama pikad järelmaksuperioodid, “konksudega” lepingud või muul viisil meie rahalist vabadust piiravad tehingud, sest väga hea telefoni leiab juba alla 300 € eest ja umbes-täpselt nii palju üks Nokia 6.1 poes maksab.

Aga kui ei ole maailma parim, siis miks ma seda üldse tahtma peaks?

Kui oled sündinud 90-ndate alguspoolel, siis on tõenäoline, et oled mingil perioodil oma elus olnud kasvõi ühe Nokia telefoni õnnelik omanik (ja kui ei ole, siis pole Nokia nimi sulle ilmselt võõras tänu 9GAG-ile). Mõnus ja soe nostalgiapuhang tabab uue Nokia omanikku juba telefoni sisse lülitades, mil pärast hetkelist vaikusehetke kostub tuttav Nokia tune. Tõsi, võrreldes kunagiste rahvatelefonidega mängib uus telefon neid noote pisut rafineeritumalt.

Silmanurgast nostalgiapisarat pühkides tuleb tunnistada, et peale tuttava meloodia ei meenuta uus telefon rohkem mitte millegi poolest legendaarseid “originaal” Nokia-id, mis ei ole aga üldse halb. Pärast nuputelefonide taandumist areenilt paar aastat Microsoft-i käes veetnud Nokia kaubamärk on taas endiste Nokia juhtivtöötajate võimu all ning ajaloo prügikasti visatud Windows telefonid on asendunud võimekate Nokia Android telefonidega. Nimelt, uued Nokiad töötavad “puhtal” Android-il ehk puuduvad tootjapoolsed lisarakendused ning kasutaja saab “päris” Android-i kogemuse kolm korda soodsamalt kui poelettidel istuvate Google Pixel telefonidega. Tänu sellele saabuvad ka kõik turva- ja tarkvarauuendused telefonile varem kui paljude teiste tootjate mudelitele.