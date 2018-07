Olles harjunud Taxify ja Uberi üsna ühtlaste hindade ja mugava tellimisega ei tundnud alguses mingit vajadust uue Yandexi järele. Kui aga kuulsin nende hindadest, ei suutnud proovimata jätta. Yandex on Venemaalt pärit taksoäpp, mis lisaks kodumaale on kanda kinnitanud ka juba mitmes Ida-Euroopa riigis. Nüüd on nad Eestis ja võtavad turuosa nii nagu taksoäpid seda ikka teevad. Neil on mingid miljonid eurod, mis kulutatakse sõitudele peale maksmisele. Juhid teenivad korralikult ja sõitjatele on ka väga odav, vahe maksavad kinni investorid.