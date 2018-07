Eestis uue äriühingu loomiseks on vaja ID kaarti, interneti ühendust ja mõned minutid vaba aega. Seda muidugi juhul kui oled eelnevalt läbi mõelnud kõik olulised punktid . Tihti on üheks keerulisemaks otsuseks ettevõtte (äri)nime välja mõtlemine, kirjutab Mart Objartel tehnoloogiaportaalist Digitark.

Äriregister

Eestis ettevõtet registreerides on esimeseks kohaks, kuhu vaadata, äriregistri nimepäring. Nimepäringu lehelt leiab juhendeid, nõudeid, piiranguid ja soovitusi millega nime valikul tuleks arvestada, lisaks leiab viiteid õigusaktidele ning saab kasutada otsingut, mis kontrollib kas soovitud nimi on juba olemas ja leiab sarnase kirjapildi või kõlaga nimesid.

Lisaks Eestis registreeritud nimedele omavad Eestis õiguskaitset ka Euroopa Ühenduse kaubamärgid. See tähendab, et ärinime valikul tuleb kaubamärke kontrollida lisaks siit veebilehelt.

Domeen

Domeen on ettevõtte veebi aadress, mis enamikel juhtudel koosneb firma nimest ja domeeni laiendist, mida vahel kutsutakse ka maatunnuseks. Oluline on meeles pidada, et ka ettevõtte e-maili aadressid hakkavad sisaldama valitud domeeni aadressi.