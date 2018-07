Aina pöörasemad hinnad: Bugatti annab välja kuus miljonit maksva hüperauto

Pärast seda, kui Prantsuse superautode tootja Bugatti andis 2005. aastal välja Veyroni, on superautode tööstuses läinud hinnad täiesti kontrolli alt välja. Lisaks Bugattile on tootjad nagu Koenigsegg ja Pagani taibanud, et superautosid võib müüa sisuliselt ükskõik millise hinnaga, sest ostjaid leidub ikka. Neist on eeskuju võtnud ka Lamborghini, kes müüs viis aastat tagasi maha kolm modifitseeritud kerega Aventadori (nimega Venenos) neli miljonit dollarit tükk.