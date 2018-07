Galerii: Auto24 müüb väga erakordset Ameerika maasturit

USA tuuningumeister Shelby on võtnud Ford F-150 pikapmaasturi ja teinud sellest kompressoriga viie-liitrise V8 mootoriga muskelmaasturi, millel on märkimisväärsed 750 hobujõudu. Masin on nelikveo ja automaatkäigukastiga ning sõidab bensiinil. Super Snake ei ole mõeldud küll maastikul müttamiseks, kuid siledal teel suudab ta väga kiiresti (ja valjult) edasi minna.