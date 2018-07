Kosmoseturism võib juba järgmisest aastast reaalsuseks saada, 200 000 dollari eest

Väljaandega Reuters rääkinud Blue Origini töötajate sõnul jääb ühe kosmosereisi hinnavahemik kusagil 200 000 - 300 000 dollari vahele. Töötajad soovisid Reutersiga rääkides jääda anonüümseks, sest hind pidi hetkel veel salastatud olema, kuna tegu on äristrateegiaga.

Blue Origini New Shepard on mõeldud autonoomselt kandma kuni kuute reisijat Maa-lähedase orbiidi kõrgusele (umbes 100 kilomeetrit), kus nad saavad kogeda paar minutit kaaluta olekut ja näha planeedi kumerust. Seejärel tuuakse nad kapsliga alla tagasi, mille küljes avanevad langevarjud.

Kapslis on kuus suurt akent, mis on ettevõtte sõnul ligemale kolm korda suuremad, kui Boeing Co 747 reisilennukil.