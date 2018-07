Eesti suurim IT-firma viib e-riigi ka Araabia Ühendemiraatidesse

«Toetamaks Araabia Ühendmiraatide arengustrateegiat aastani 2021, annab AMH uhkusega teada koostöö algusest Nortaliga, et tuua nende unikaalne e-riigi ehitamise kogemus ka Araabia Ühendemiraatidesse,» märkis AMH valitsusasjade direktor Mohamed Al Maskari, vahendab Nortal oma blogis.

Kolmandiku Eesti e-riigi lahendustest püsti pannud Nortal, kes on varasemalt silma paistnud sellega, et on aidanud oluliselt parandada äriajamise lihtsust Omaanis, on nüüd ette võtnud järgmise Lähis-Ida riigi, kus asub e-riigi lahenduste abil igapäevaseid toiminguid lihtsustama.

«Nortal eristub teistest sarnaseid teenusi pakkuvatest ettevõtetest mitte ainult suure hulga edukate projektide poolest, aga ka organisatsiooniväärtuste poolest, mis seavad olulisele kohale lugupidamise ja usalduse oma koostööpartneritesse,» lisas Al Maskari.

Ta märkis, et Eestit peetakse maailma kõige arenenumaks e-riigiks, kus avaliku sektori teenuste pakkumisel ja süsteemide ehitamisel on innovatsioonil ja tehnoloogial keskne roll. Sellega on Eesti seadnud üle-ilmse standardi kõigile maailmamajandustele, kes tahavad kasvada.

Nortali juhi Priit Alamäe sõnul rõõmustab temagi värske koostööleppe üle, kuivõrd Al Maskari Holding on üks Araabia Ühendemiraatide kõige parema mainega IT-ettevõtteid. «Ootame väga, mil saame asuda ellu viima Araabia Ühendmiraatide ambitsioonikaid plaane, mille peamised kasusaajad on riigi elanikud,» lausus ta.

Nortal oli konsultandina kaasatud ka Araabia Ühendemiraatide digiarengu strateegia aastani 2021 väljatöötamisse. Sellekohaselt on aastaks 2021 kõik avaliku sektori teenused elanikele e-kanalite kaudu kättesaadavad ja seda 24/7. Neile töötatakse välja ka vastavad mobiililahendused. Sellega kaob ära igasugune vajadus ükskõik millises valitsusasutuses kohal käia.

Nortal on Lähis-Ida piirkonnas äri ajanud 2009. aastast. Eesti IT-ettevõtte käivitatud projektide hulgas on ka äriportaal Invest Easy, mida on nimetatud üheks maailma viiest parimaks riigi- ja erasektori omavahelist asjaajamist võimaldavaks e-lahenduseks.