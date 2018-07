Vene spioonid varjusid häkkimisel bitcoinide abil

Ülekandeid kirjeldatakse süüdistuses, mille USA justiitsministeerium esitas reede 12 Venemaa eriteenistuste töötajale. Neid süüdistatakse keerulise häkkimissüsteemi kaudu 2016. aasta valimistesse sekkumises. Süüdistuses on toodud selgeim näide, kuidas Venemaa erioperatsioonid töötasid kui häkkisid sisse Demokraatide partei ja teiste sihtmärkide serveritesse, kirjutab The New York Times. Süüdistus näitas ka, kuidas kübervaluutad ja nende pakutav anonüümsus on nii töövahendiks kui ka väljakutseks võitluses riikide eriteenistuste vahel.