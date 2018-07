Krüptovaluutade turge on väga lihtne häkkida

Häkkerite tekitatud kahjumid ulatuvad kokku 1,63 miljardi dollarini, kirjutab The Wall Street Journal. Kõige suuremad häkkimised on 2014. aastal toimunud bitcoini suurimale turule Mt.Cox ja Coincheki ründamine eelmises jaanuaris. Värskeim häkkimine toimus 9. juulil, kui häkkerid varastasid 23,5 miljonit dollari väärtuses kübervaluutasid Iisraeli platvormist Bancor.

Kõige rohkem rünnakust toimub Aasias, mis on ka kübervaluutade kauplemise keskmeks. Sel aastal toimunud seitsmest häkkimisest, mille käigus on varastatud kokku 800 miljonit dollarit, neli on toimunud just selles regioonis. Kogu eelmisel aastal kokku toimus kuus häkkimist.