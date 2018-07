Elisa uutes pakettides on mobiil-ID kaasas

«Mobiil-ID tuleb meil tõesti uute pakettidega tasuta kaasa, mis on kliendi jaoks võimalus kasutada näiteks paroolikaartide kadumise valguses ainukest riiklikult tunnustatud turvalist autentimisvahendit,» ütles Postimehele Elisa esindaja Saskia Kivi.

NB! Uuendus kell 17:25: Elisa täpsustas, et mobiil-ID on paketiga küll tasuta kaasas ehk on olemas valmidus kasutada M-ID teenust, kuid uue paketiga saab liituda ka ilma Mobiil-ID teenust aktiveerimata ning kasutamata.

Mobiil-ID on Eesti riigi poolt tunnustatud tasuline identifitseerimisteenus, mida pakub ettevõte SK ID Solutions. Selle kuutasu on kliendile 1 euro, kuid Elisa seda eraldi real kliendilt ei küsi ja hind on osa kogu paketitasust.

Kehtivale mobiil-ID teenuse riiklike sertifikaatide taotluse läbivaatamise riigilõivu 10 eurot tasub algul Elisa ja seejärel lisab Elisa sama summa (lisaks käibemaks) mobiil-ID lepingus märgitud maksja arvele.

Iga mobiil-ID teenuse kasutamise korral vahetab kliendi mobiil kaks SMSi, mis tähendab, et väljaspool Euroopa Liitu reisijail on tegemist üsna kalli teenusega. Eesti ja Euroopa Liidus on SMSide vahetamine teatud mahuni reeglina tasuta.

Teise muudatusena muudetakse kõigi Elisa kallimate pakettide kohustuslikuks Compensa Vienna Insurance Group Leedu filiaali April Baltic pakutav reisikindlustus. Ka selle teenuse hind sisaldub paketi maksumuses ja eraldi tasu kliendilt ei võeta.

Reisikindlustus tuleb kaasa uute pakettidega Nutikalt Euroopas 25/31/41, Nutikalt Põhjamaades 36/49 ja Nutikalt Soomes 41. Reisikindlustus ei tule kaasa pakettidega Nutikalt Euroopas 10/15/19.

Reisikindlustus kehtib automaatselt kogu reisivale perele ja üle kogu maailma. Reisikindlustus katab ära meditsiiniabi, reisitõrke, pagasikindlustuse, õnnetusjuhtumikindlustuse ja talispordi õnnetuste kindlustuse.

Mis puutub internetimahtudesse, siis osa pakettide puhul on kasvanud mujal Euroopas kasutatava interneti maht, kuid vähenenud on kasutava mobiilse interneti üldmaht.

Näiteks Nutipaketi19 (uue nimega Nutikalt Euroopas 19) puhul on kasutatava interneti üldmaht vähenenud 15 GB-lt 10-GB-le, kuid selles sisalduv Euroopas kasutatava interneti maht on kasvanult 4-lt 6-le GB-le.

Kõik täna kehtima hakanud uued paketid on välja toodud siin.

