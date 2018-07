Sõidukoolitaja kuus nippi: milliste sõiduvõtetega säästa kütust

Eelnevat aitab teha õige pikivahe, mis linnaliikluses peab olema vähemalt 2 sekundit eesliikuva sõidukiga. Kui suudad hoida pikivahet eesliikuva sõidukiga piduripedaali mitte kasutades, siis võid lugeda pikivahe õigeks. See on turvaline ja võimaldab aegsasti reageerida fooritulede muutusele ja kaasliiklejate manöövritele ilma äkilist pidurdust või kiirendust tegemata, mis kokkuvõttes hoiab kokku kütust.

Linnas on tipptunnid, kus tuleb liigelda esimese teise käiguga ja peatumised, seisakud ja kiirendamised vältimatud. Et seda võimalikult vähe teha, võiks mõelda, millal on olulistel marsruutidel enim liiklust ning vaagida, kas väljumisaegade muutmisega on võimalik ummikuid ennetada. Planeerimine on oluline.