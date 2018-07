FOTO: Shutterstock

Kuna nutitelefonid on meie igapäevaelu osa, kantakse neid kaasas kõikjal. Olgu tööl või kodus, sees või väljas, ikka hoitakse telefon läheduses. Sama moodi ei raatsita nutikast sõbrast väga kaugele minna ka trenni tehes ja sportides. Selleks aga, et aktiivsed tegevused koos telefoniga mugavamad oleks ja ka seade ise terveks jääks, leidub mitmeid lisasid ja abivahendeid. Loomulikult pakutakse asju, mille mõistlikkuses on veendunud ainult nende tootjad, kuid leidub ka täitsa vajalikke vidinaid ning neid nüüd tutvustangi, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Ekraanikaitse

Ekraani kattev täiendav kaitseklaas peaks tegelikult kuuluma iga telefoni juurde ning selle soovitan soetada küll kõikidel kasutajatel, sõltumata kasutatavast telefonist või selle hinnaklassist.

Tegemist pole väga kalli lisaga ning kuna see on ekraanile kleebituna pea märkamatu, ei muuda see oluliselt ka seadme kasutuskogemust. Samas aga võib see muuta kõike hetkel kui telefon juhtub maha kukkuma. Kaitseklaasi eesmärk on sarnaselt kilele ekraani hoidmine kriimustuste eest, kuid lisaks kilele pakub see veel ka täiendavat kaitset löökide korral. Nii võib kukkudes täiendav kaitseklaas küll puruneda, kuid telefoni enda ekraan jääb palju suurema tõenäosusega terveks ja kahju seega kokkuvõttes väiksemaks.

Ümbris

Sarnaselt klaasile, on ka ümbris üks lisadest, milleta ei saa. Tehke sporti või mitte, ümbris on see mis telefoni hoiab ja kaitseb. Olgu need pikema aja jooksul tekkida võivad kriimud või kukkumisel ilmnevad täkked, ümbrist või katet kasutades on telefon turvatud ja kahjustuste tekkimise võimalus minimeeritud. Lisaks on reeglina ümbrisega telefoni kindlam käes hoida, kuna see ei ole nii libe kui telefon ise oleks. Kindel haare on eriti oluline liikumise pealt kasutades ehk näiteks sportides. Ka ümbrised ei maksa õnneks väga palju ning boonusena saab seda vahetades lihtsa vaevaga ka telefonile uue välimuse anda.