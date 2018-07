IT-juht: millist reformi vajavad Eesti e-teenused?

Mis on see uus kvaliteet, mida eri IKT investeeringud meie inimestele tagasi annavad? Ühiskondlikult olulised ja tähenduslikud muutused, mis tegi eelmisel kümnendil Eesti e-riigi edukaks, on tänaseks meie arengudokumentidest välja kirjutatud. Palju räägitud põhimõtet «riik kogub andmeid üks kord» (once only) tänases seadusruumis enam sisuliselt kirjas ei ole.

Meie andmevahetuskihi x-tee uuendamise projekt oli riigile tervikuna pikk läbikukkumine. Miks? Sest see oli tehnoloogia uuendamise projekt ilma selgelt püstitatud ärilise eesmärgita.

Millist uut kvaliteeti me soovime saada võttes ette uusi investeeringuid? Kas lihtsalt peenhäälestame suure raha eest ning usume, et oleme jätkuvalt maailma parim e-riik? Seda võib mõelda ainult siis, kui Eestist ja Euroopa Liidust välja ei minda, et vaadata, mida tehakse Hong-Kongis, Singapuris, Austraalias või isegi Ukrainas.

Kui ühiskonna mõjust rääkijad hakkavad rääkima tehnoloogiatest (pilved, blokiahelad, mikroteenuste arhitektuur), siis jääb varju see, miks me tehnoloogiaid tegelikult vajame. Ja kui tehnoloogiainimesed hakkavad arvama, et see kõik ongi selline keeruline asi, millest tavainimesele on raske rääkida, siis on mure seda suurem. Oskus väljendada enda loodu tõelist väärtust inimese jaoks on inseneri olulisemate oskuste hulgas.

Avame avalike teenuste osutamise võimalused erasektorile.

Usun, et ühiskond on küps, et avada teadlikumalt ja laiemalt ennast uutele mudelitele. Kui otsime vastust küsimusele, kust leida juurde tööjõudu, siis ühe olulise võimalusena tuleb leida avaliku teenuse osutamises vorme, mis asuvad avalikke teenuseid osutama erasektori toel.

Vähendame sellega riigiaparaadi koormust ning loome nii võimalused ja eeldused häid e-teenuseid ka päriselt eksportida. Miks on selline olukord, et me oleme väga uhked oma e-riigi üle, aga me ei ole ca 20 aasta jooksul jõudnud nende «maailma parimate» ja «väga edukate» lahenduste tegeliku ekspordini? Kui nad tõesti nii head on, siis ei tohiks ju müügiga probleemi olla? Võib-olla on aeg avalikult välja öelda, et ministeeriumite IT-majadel on ambitsioon ise teenuseid eksportida? See on selge turu solkimine.

Tegelikkus on selline, et Eesti avaliku sektori IT-tellijad peavad tänaseni normaalseks kirjutada hangetesse ja lepingutesse sisse nõuet, et nendele tehtud töid ei saagi lahenduse teinud eraettevõte ekspordiks kasutada. Töid tegelikult teostanud arendajad EI TOHI kasutada tehtud tööd oma toote arendamiseks (küsitakse ainulitsentsi).

Osa ministeeriumid on arvamusel, et neile on jõukohane ning mõistlik hakata tegelema iseseisvalt IKT-alase tootearendusega. Kas me tõesti soovime, et maksumaksja raha eest tekivad riigiaparaati lisaks tootearenduse, aga miks mitte ka turunduse, ekspordi, teadus- ja arendusetegevuse ning muud üksused?

Me riigina peaksime kiiresti kaotama IT-oskuste ja rollide tarbetu dubleerimise nendes kohtades, kus normaalne turg (veel) eksisteerib. Nii saaksime erasektorisse tagasi kümneid, tõenäoliselt isegi sadu praegu maksumaksja palgal olevaid tublisid IT-spetsialiste. Lisaks suudame sel moel väärikamat palka maksta ka neile, kes tegelikult avalikke teenuseid osutavad. Eesti väärib neid muutusi.