Euroopa Komisjon trahvis Google'it rekordsuure summaga

Google teatas, et vaidlustab kohtus Euroopa Komisjoni otsuse. «Android on toonud kõigile rohkem, mitte vähem, valikuid,» ütles Google'i kõneisik Al Verney pressiteate vahendusel. «Kaebame Komisjoni otsuse edasi.»

Euroopa Komisjon trahvis kolmapäeval Google'it 4,3 miljardi euroga, leides, et ettevõte seadis telefonitootjatele ebaõiglasi piiranguid, et tugevdada Google'i otsingumootori turupositsiooni ja nõrgestada selle konkurente.

Otsus puudutab Google'i operatsioonisüsteemi Android ning seda kasutavatele telefonidele Google'i otsingumootori ning veebibrauseri Chrome'i eelpaigaldamist. Komisjoni hinnangul seadis Google telefonitootjatele selle tegemiseks ebaõiglasi piiranguid, mis kokkuvõttes aitas tugevdada Google'i niigi tugevat turupositsiooni ja kahjustas ettevõtte konkurente.

«Google on alates 2011. aastast kehtestanud Androidi seadmete tootjatele ja mobiilsideoperaatoritele ebaseaduslikke piiranguid, et kindlustada valitsevat seisundit, mis tal on üldiste internetiotsingute turul. Google peab sellise käitumise lõpetama 90 päeva jooksul või tasuma karistusmakseid, mille maht on kuni 5 protsenti Google'i emaettevõtja Alphabeti keskmisest päevasest üleilmsest käibest,» teatas komisjon täna.

Otsuses toodi välja, et ehkki liidripositsioon turul ei ole iseensesest ebaseaduslik, siis rikkus Google konkurentsieeskirju kolmel korral: esiteks sidudes Chrome'i ja Google Searchi eelpaigaldamise Google Play Store'i litsentsiga; teiseks andes rahalisi stiimuleid tootjatele, et Androidi telefoni oleks paigaldatud üksnes Google'i otsingumootor; ning kolmandaks takistades Androidi konkureerivate versioonide arendamist ja turustamist.

Komisjoni kaheksa aastat väldanud uurimine on aga pälvinud teravat kriitikat ning see järgneb möödunud aasta 2,4 miljardisele trahvile, mis puudutas Google'i hinnavõrdlusplatvormi eelistamist selle otsingumootoris. Samuti ähvardab see veelgi teravdada Euroopa Liidu-USA vahelist kaubandustüli, seda vaid nädal enne kui Komisjoni president Jean-Claude Juncker kohtub kaubandusküsimuste arutamiseks Washingtonis USA presidendi Donald Trumpiga.

Kriitikute, kelle seas on ka Google ise, sõnul ei suutnud Komisjon adekvaatselt hinnata nutitelefonituru olukorda ning uurimine toimus tuginedes valedele alustele. "Komisjoni uurimine tugineb ideel, et Android ei konkureeri Apple'i iOS-iga. Meie seda nii ei näe," ütles Google'i õigusjuht Kent Walker oma blogipostituses. «Meie arust ei näe Apple seda ka nii. Ega tootjad. Ega arendajad. Ega kasutajad.»

Google on ka teatanud, et ettevõtte hinnangul ei ole antud juhul tegu konkurentsireeglite rikkumisega, kuna kasutajatel on väga kerge telefoni paigaldada alternatiivseid rakendusi. Samuti on Google'i hinnangul asjaolu, et Android on vabavara, oluliselt panustanud digitaalse majanduse elavnemisse ning nutitelefonide hindade langemisse viimase kümne aasta jooksul, mis on kokkuvõttes konkurentsi pigem suurendanud.