Eesti sõjatehnika tootja lubadus: meie lahingusüsteemid ei hakka iial iseseisvalt tapma

Väärsi sõnul tuleb eristada kaht tehnoloogiat – mehitamata sõidukeid ning autonoomseid relvasüsteeme. Milrem Roboticsi põhitegevus on esimeste arendus ja tootmine. Milremi põhitoode on mehitamata maismaasõiduk THeMIS, mis võib lahinguväljal täita väga erinevaid ülesandeid - transportida sõdurite varustust, ent sellele saab integreerida ka keerukaid relvasüsteeme.

Ta lubas, et Milrem Roboticsi tegevus on suunatud vastutustundlikule robootika kasutamisele, kus kõik olulised lõppotsused teeb inimene.

Käesoleva aasta aprillis sõlmisid Milrem Robotics ja Prantsusmaa suurim kaitsetööstus Nexter koostööleppe mehitamata lahingusüsteemide arendamiseks. Koostöö raames arendatakse ka sõidukite autonoomsust, et muuta need lahinguväljal võimalikult isetoimivaks ning vähest operaatori sekkumist vajavaks tööriistaks.

«Oleme uhked, et saame suurendada oma robotite perekonda, et tulla vastu tulevikunõudlusele ning teha seda koos uue partneriga robootika valdkonnas,» märkis ka Nexteri tehnikaosakonna juht Gérard Griseri.

«Tehisintellektil (AI) on mängimas suurenevat rolli militaarsüsteemides. On kiire vajadus, et kodanikud, poliitikakujundajad ja juhid asuksid tegema vahet lubatud ja lubamatu AI kasutamise vahel. Selles valguses oleme meie, allakirjutanud, kokku leppinud, et inimelu võtmise otsust ei tohi iial delegeerida masinale,» seisab kirjas.