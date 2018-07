Ma ei saa sinna midagi teha, et Nokiat karbist välja võttes olin skeptiline. Tootja, kes jäi nuputelefonidelt nuti omadele üle minnes lootusetult progressist maha. Hiljem Microsofti käe all ei läinud paremini, mis kokkuvõttes kujundas Nokiast brändi, mida mingi aeg kindlasti ei tasunud osta. Kui just, siis vana kooli nuppudega telefoni.

Olen viimased kuud kasutanud igapäevaselt 4 tollise ekraaniga telefoni. Nokia 7 Plus on kuus tolli. Eks ikka tundub alguses kohmakas käes hoida, aga vastupidine lugu on ekraanil toimetamisega. Kui ekraanil on vaja kuhugi vajutada, siis väiksel telefonil vajutan pidevalt mööda ning olen harjunud juba mitu korda klõpsima, et üks kord pihta saada. Nokial seda muret pole. Kõik on suur. Instagrammi fotod on 2K IPS ekraanil palju mõjusamad.