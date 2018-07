Telia siseneb hiigeltehinguga teleturule

Soomes kuulub Bonnier Broadcastingule MTV Oy ja uudistetootja Mediahub Helsinki Oy. Rootsis puudutab tehing kõiki TV4 kanaleid, online-kanalit TV4 Play, C Moren striiminguteenust ja selle mitmeid Pay-TV kanaleid, teatab ettevõte .

Yle teatel maksis Telia Bonnier AB-le selle tütarfirma Bonnier Broadcastingu ostu eest 9,2 miljardit Rootsi krooni ehk ligi 888 miljonit eurot. Kuulujutud sellise tehingu kohta algasid juba mais.

Telia teate kohaselt on ostmine loomulik samm täiendamaks ettevõtte põhitegevusi. Uus tegevusala on eraldi üksus Telia Companys.

Bonnier on Põhjamaade üks suuremaid meediakorporatsioone. Sellele kuuluvad näiteks Rootsi ajalehed Dagens Nyheter ja Expressen. Soomes kuuluvad Bonnierile kirjastused Tamme ja WSOY ning Eestis Äripäev.

Telia Eesti müügitulu ulatus esimesel poolaastal 143 miljoni euroni, mis on 2,1 protsenti enam kui eelmise aasta samal perioodil. Samal ajal kasvas ettevõtte kasumlikkus 8,9 protsenti, kerkides eelmise aasta 43,9 miljonilt eurolt 47,8 miljoni euroni. Telia investeeringud ulatusid Eestis esimesel poolaastal 19,1 miljoni euroni.

Telia Eesti uue juhi Robert Pajose sõnul näitavad nii teise kvartali kui esimese poolaasta majandustulemused tervikuna, et valitud suund on õige ning ettevõte on hästi juhitud.