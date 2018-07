Smart-ID võib saada juba sel aastal riikliku heakskiidu

«Käesoleva aasta lõpuks oleme edukalt loodetavasti läbinud kõik olulised hindamised: toote ja selle abil allkirja andmise sertifitseerimine ning vähemalt ühes Balti riikidest autentimise taseme riiklik hindamine. Oleme veendunud, et Smart-ID on Balti riikide kõige turvalisemate lahenduste hulgas,» ütles Postimehele teenust arendava SK ID Solutions juht Kalev Pihl.

Kuigi need hindamised ei ole veel täielikult lõppenud ja viimane pole veel isegi alanud, on ettevõte Pihla sõnul Smart-ID turvalisuses kindlad ja veendunud, et seda kinnitavad ka kõik olulised kolmandad osapooled.

«See kindlustunne põhineb teadmisel, et tehniliselt on turvaomadused, mida Smart-ID-lt nõutakse, sarnased riiklikele dokumentidele, mida me kõik kasutame,» ütles Pihl.

Hetkel saab Smart-ID abil siseneda pankade ja mitmete teiste ettevõtete e-teenustesse, kuid Eesti riik seda inimeste identifitseerimisvahendina ei tunnusta. Tõsi, «ümber nurga» on see võimalik, kuna näiteks keskkonda eesti.ee saab siseneda pangalinkide abil ja neisse pääseb omakorda Smart-ID abil.

Veel sel aastal loodab Smart-ID looja saada sertifitseeritud ka selle, et Smart-ID’ga saab anda tunnustatud digiallkirju.

Smart-ID on Baltikumis kasutusele võtnud juba miljon inimest. Eestis on Smart-ID kasutajaid 257 500. Tänaseks on selliseid e-teenuseid, kuhu Smart-ID abil siseneda saab, juba 80.

Smart-ID toimib lihtsal põhimõttel: kasutaja laadib Google Playst või App Store’ist nutiseadmesse Smart-ID rakenduse ning tuvastab oma isiku elektrooniliselt, kasutades selleks Mobiil-IDd või ID-kaarti, või minnes pangakontorisse.