Trump põhjustas Facebooki ajaloo vihaseima perioodi

Nimelt selgub, et president Donald J. Trumpi inauguratsioonist alates on Facebooki kasutajad tarvitanud viha väljendavaid emotikone rohkem kui iial enne. «Meeldib» on jäänud endiselt kõige levinumaks reaktsiooniks, samas kui «vihane» on 2015. aastal kasutusse antud uute reaktsioonide seas võtnud suure varuga trooni, kirjutab portaal TNW.