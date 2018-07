Kui siiani koosnes GoPro mudelivalik Hero ja Sessioni kaameratest, siis nüüd on välja tuldud täiesti uue mudeliga, millel nimeks hoopis Fusion. Uus nimi on ka õigustatud, sest seekord ei piirdu muudatused pelgalt tavapärase mudeliuuendusega, vaid on hoopis põhimõttelisemat laadi. Nimelt on harjumuspärase asemel nüüd tegemist hoopis seadmega, millel on kaks kaamerat ning mis suudab kõike enda ümber asuvat 360 kraadi ulatuses jäädvustada ja see annab asjadele hoopis uue vaatenurga.

Olemus

Lihtsustatult võttes on Fusion sisuliselt kaks selgapidi kokku pandud kaamerat. Seega asuvad läätsed nüüd seadme mõlemal küljel ning kuna need on väga suure vaatenurgaga, saabki kokku kaetud 360-kraadine ala. Kasutamisel filmivad mõlemad kaamerad samaaegselt ja seda kuni 4K resolutsioonis ning saadud pildid liidetakse hiljem tarkvara abil üheks 5,2K resolutsioonis pildiks. Kummagi “kaamera” jaoks on Fusionis ka oma mälukaart ehk ühele salvestab üks pool ja teisele teine. Sellisest disainist tulenevalt on aga seade nõksa suurem ja raskem kui ülejäänud GoPro kaamerad. Kaaluga 200 grammi on see võrreldes Hero 6-ga (117 g) isegi peaaegu poole raskem ning seda on ka tunda. Omajagu annab kaalule kindlasti juurde ka tavalisest suurem aku, mille mahtuvusest piisab pisut enam kui tunniajaseks filmimiseks. Kui kellad-viled välja lülitada, siis ka kauemaks. Fusion on varustatud ka väikese ekraaniga, kuid see ei näita parasjagu salvestatavat pilti, vaid on mõeldud seadistuste tegemiseks ning kuvab seega erinevaid menüüsid ja annab infot parasjagu kasutatava režiimi, aku jms kohta.