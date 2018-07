Kui oled ostnud või sulle on kingitud uus nutitelefon, siis kerkib kohe probleem, mida teha oma vana nutiseadmega. Kas rõõmutuhinas lihtsalt unustada ja jätta sahtlipõhja tolmu koguma või leida sellele mingi asjalikum rakendus? Nüüdisaegseid taaskasutustrende järgides oleks kuritegu töötav tehnikavidin minema visata või tarbetuna vedelema jätta. Allpool pakume välja mõned kasutusviisid, mis teid ustavalt teeninud tehnikavidinal väärikalt vananeda lasevad, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kingi ära

Äratuskell

Et nutisõltuvuse vältimiseks on targem oma nutifon ööseks välja lülitada või teise tuppa laadima jätta, siis võib öökapil äratuskellana kasutada oma vana nutitelefoni, kus internet jms on välja lülitatud.