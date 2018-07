Eestit tabas Samoa päritolu petukõnede epideemia

Sotsiaalmeediasse hakkasid esimesed teated tundmatutelt välisnumbritelt pärinevatest kõnedest laekuma eile õhtupoolikult. Kõnede saajate seas oli näiteks europarlamendi liige Indrek Tarand, kelle andmeil on kurjategijad suutnud nakatada ka Eesti suunakoodiga numbreid, millele tagasi helistades saab teada, et omanik pole sellist kõnet teinud.

Mõni ettevõtja kurtis, et läbi on helistatud kõik tema firmanumbrid, paljudele inimesele on kõnesid tehtud korduvalt, mõni nimetas teda ja tema tuttavaid tabanud petukõnede laviini lausa epideemiaks.