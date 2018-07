Välismaiste petukõnede hiigelarvete eest kaitseb eestlast vaid talumehetarkus

Eesti mobiilioperaatoritelt Postimehele laekunud info kohaselt pole maailmas mitte kuidagi kokku lepitud, kas tasulistele numbritele helistades peab klienti sellest ka kuidagi teavitama. Kui Eestis on asi selge ja näiteks loto-, bussi- või kalastuspiletit ostes küsitakse inimestelt kõikvõimalike klahvivajutustega korduvalt nõusolekuid, siis väljaspool EL-i see sugugi nii ei ole ja inimesed võivad pahaaimamatult helistada vägagi kõrge tariifiga numbritele.

Telia riskijuhtimise osakonna juhataja Andreas Meister tõdes, et välismaa numbrile helistades saab kasutaja eritariifilisest tasust teada vaid juhul, kui antud numbri operaator on vastava teavituse lisanud. «Teavituse lisamine sõltub operaatori asukohariigi seadusandlusest,» märkis ta.

«Kahjuks puudub meil info, kuidas on lood tasulisele numbrile helistamise teavitustega väljaspool Euroopa Liitu, sest see oleneb vastuvõtva riigi regulatsioonist eritariifsetele numbritele,» tõdes Tele2 esindaja Kertu-Kätlin Käis kommentaariks ööl vastu tänast Eestit tabanud petukõnede laviiline Samoa saarelt.

Milles antud juhul praeguste Samoa kõnede skeem seisneb, pole Käisi sõnul teada, kuid tihti on taolised pettused üles ehitatud nii, et tehakse eritariifselt välismaa numbrilt vastamata kõne ja kui inimene helistab tagasi, teenib numbri omanik sellelt kasu.

«Süsteem käib nii, et tehakse vastamata kõne ning katkestatakse see - petturite eesmärk on, et inimene tagasi helistaks. Kui ohver helistab tagasi, suunatakse see kõne tavanumbrilt eritariifsele numbrile ja vastab automaatvastaja. Seni, kuni inimene kuulab automaatvastaja juttu, maksustatakse see kõne väga kõrge tariifiga,» selgitas Käis.