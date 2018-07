Neis linnades soovivad inimesed töötada kõige enam

The Boston Consulting Group ja maailma tööportaale ühendav liit The Network, kuhu kuulub ka Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee, ühendasid jõud ning korraldasid koostöös 2018. aasta jaanuarist aprillikuuni tööjõu liikuvuse uuringu Decoding Global Talent 2018. Uuringus osales 366 139 töötajat 197-st erinevast riigist.

Selgus, et linn, kus töötajad üle maailma enim sooviksid töötada, on London – pea veerand ehk 22 protsenti töötajatest valisid parimaks töökohaks just Suurbritannia pealinna.