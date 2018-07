Tele2 kliendid: 60 vastatud ja ühtegi tagasi helistatud Samoa petukõnet

«Eestlaste teadlikkus on kasvanud. Veel aasta tagasi läks ikka mõni selliste kõnede õnge. Antud pettuse valem on, et kuskil sajusaartel on registreeritud ülisuure hinnaga tasuline number, millelt tehakse vastamata kõne. Petturite eesmärk on, et inimene tasulisele numbrile tagasi helistaks. Praegu said õnneks hoopis petturid ise kahju,» rääkis Seliov.