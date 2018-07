Samoa petukõnesid oli üle 170 000

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann soovitab inimestel üle vaadata telefoni sätted, et näiteks MMS sõnumeid automaatselt alla ei laetaks. Avada ei tohiks ka SMSides sisalduvaid linke, kuna need võivad suunata ebausaldusväärsetele veebilehtedele või peita endas pahavara, mis kopeerib telefonist isiklikke andmeid ja edastab need soovimatutele isikutele.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul on eestlaste teadlikkus on kasvanud. «Veel aasta tagasi läks ikka mõni selliste kõnede õnge. Antud pettuse valem on, et kuskil sajusaartel on registreeritud ülisuure hinnaga tasuline number, millelt tehakse vastamata kõne. Petturite eesmärk on, et inimene tasulisele numbrile tagasi helistaks. Praegu said õnneks hoopis petturid ise kahju," ütles Seliov pressiteate vahendusel.