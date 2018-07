Google’i telefoniäpp on saanud piisavalt targaks, et eristada spämmkõned ehk need, mis on tehtud selleks, et üht või teistpidi meelitada kõne vastuvõtjalt välja raha. Äpp saadab need otse kõnepostkasti. See tähendab, et telefon ei helise ja petukõne kohta ei tulegi ühtegi märguannet, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.